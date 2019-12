VIDEO / Maghi, giocolieri e trucchetti: ecco la festa di Natale dell’Inter

Una specie di magia. Questo il tema scelto dall’Inter per la festa di Natale 2019. In centro a Milano i giocatori, i dirigenti, l’allenatore e i dipendenti del club nerazzurri si sono ritrovati e hanno partecipato ad una serata magica. Fatta di prestigiatori, giocolieri, trucchetti che lasciano sbalorditi. La moglie di D’Ambrosio ha raccontato tutto sui social e così anche i tifosi nerazzurri possono partecipare a questa specie di magia. Che si spera faccia volare l’Inter in campo.