VIDEO / Milito lascia il Racing e lo annuncia su Istagram: “Vi sembrerà forte, ma…”

Ci ha pensato molto su, ma alla fine lo ha annunciato al Racing e pure sui social con questo video. L’ex attaccante dell’Inter Diego Milito lascerà, dopo le elezioni, la carica di direttore sportivo del club argentino nel quale ha chiuso la sua carriera. L’ex calciatore ha spiegato di non essere più d’accordo con il presidente Blanco.

In Argentina scrivono che il numero uno della società lo aveva contattato per un incontro ma Milito in effetti già deciso di andare via. “Voglio dirvi che ho preso la decisione di non continuare ad essere il segretario tecnico del club. Il motivo è molto semplice: non condivido il modello e le idee del presidente per il club. E se lo dico in un momento importante è perché i momenti accadono e non si scelgono”. “Mi sono svegliato pensando di chiarire la situazione ai soci e tifosi”.

“A qualcuno sembrerà una cosa troppo forte, ma non è così “. “Non ho nulla contro il presidente. Gli lascio spazio per poter proseguire con le sue idee. i nomi non sono importanti ma il club. Avevo chiesto di rompere con antiche strutture degli anni ’90, di andare avanti con un progetto basato su evoluzione tecnologica, migliorando lo staff di lavoro, facendo una buona comunicazione e interagendo con il mondo. Avevo proposto una crescita delle infrastrutture e per la squadra”. Poi ha anche ringraziato chi ha lavorato con lui in questi anni.