Il tecnico dell'Inter schiererà la formazione tipo contro Gattuso, a sinistra Darmian è in vantaggio su Young

Andrea Della Sala
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VIDEO / Napoli-Inter, le probabili formazioni: Conte sceglie i titolari. Dubbio a sinistra

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