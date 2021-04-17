Il tecnico dell'Inter schiererà la formazione tipo contro Gattuso, a sinistra Darmian è in vantaggio su Young
VIDEO / Napoli-Inter, le probabili formazioni: Conte sceglie i titolari. Dubbio a sinistra
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