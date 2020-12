VIDEO / Pedullà: “Inter, Conte vuole organico senza extra-large. Si valuterà per tre uscite”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sui nomi in uscita dall’Inter nella sessione di mercato di gennaio per La Gazzetta dello Sport: “Ha ragione Conte quando dice che se i tuoi impegni sono accorciati, è il caso di sfoltire. E’ di pari passo della rosa allargata anche l’importanza di tagliare qualche ramo quando esci dalle coppe. L’Inter valuterà per Nainggolan, Vecino ed Eriksen: devono entrare situazioni convenienti per entrambe le parti. Conte vuole allenare un organico che non abbia l’extra-large”.