VIDEO / Presidente in campo per protestare con l’arbitro

Scena incredibile nel campionato del Qatar, la partita di vertice tra Al Wakrah e Al Sadd è stata interrotta per alcuni minuti: il presidente dei padroni di casa è entrato in campo per contestare la decisione dell'arbitro di assegnare un rigore alla squadra avversaria e ha chiesto ai suoi di uscire dal campo. Solo dopo diversi minuti è stato convinto a lasciare il terreno di gioco: l'Al Sadd ha poi sbagliato il rigore, calciato alto da Afif, uno dei migliori giocatori della nazionale qatariota.