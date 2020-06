VIDEO / Inter, Conte pensa a due sorprese: a destra out Candreva. Moses? Il favorito è un altro

Dopo la vittoria contro la Sampdoria, l‘Inter prosegue la caccia al sogno scudetto con una partita fondamentale. Stasera, infatti, contro il Sassuolo a San Siro non sono ammessi errori per i ragazzi di Antonio Conte. La Juventus ha vinto a Bologna, la Lazio potrebbe perdere punti a Bergamo contro l’Atalanta. Motivi in più per provare in tutti i modi a portarsi a casa i tre punti. Complici caldo e partite ravvicinate, l’allenatore nerazzurro opterà probabilmente per un turnover ragionato. Nel video, le possibili scelte di Conte.