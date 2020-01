VIDEO FCIN1908 / Ventola: “Sapevo che con Conte sarebbero cambiate tante cose, ora…”

Nicola Ventola, in occasione dell’evento Panini, ha parlato anche ai nostri microfoni della situazione e delle ambizioni dell’Inter in campionato: “Emozione grandissima, ho vissuto con le figurine. Emozione simili quelle che si hanno da calciatore e quelle che si provano da bambini, con il profumo delle figurine e poi l’odore dell’erba e gli stadi. Emozioni uguali. Un doppione alle figurine era come una delusione per un gol sbagliato o una partita persa. Trovare delle figurine del giocatore che speravi di trovare è la stessa emozione che provi quando vinci un campionato. Vedo tante similitudini. Thohir ha la figurina di Ventola? Per quanto riguarda Panini è una roba incredibile, ci sono tanti collezionisti. Sappiamo cosa voleva dire Thohir. Lo spirito e l’anima che ci mettevo. All’Inter ci sono stati tantissimi campioni più forti di me, intendeva quello l’ex presidente dell’Inter”.

Obiettivi Inter: “L’Inter quest’anno? Devi puntare a vincere il campionato perché sei a metà e primo insieme alla Juventus. Inaspettato forse essere primi ma con l’arrivo di Conte, conoscendolo, sapevo che sarebbero cambiate tante cose: lo spirito di squadra, l’union e, la qualità di gioco. Adesso che sei lì te la devi giocare fino in fondo anche se la Juve come rosa è superiore secondo me”.

Che cosa manca all’Inter? “Mancano uomini soprattutto a centrocampo. La Juve ha tanti sostituti importanti e l’Inter non ce li ha. All’Inter manca un po’ di esperienza nelle grandi competizioni. In Champions lo abbiamo visto statisticamente solo Godin, Lukaku e Handanovic l’hanno giocata. Questo è stato uno dei motivi per i quali l’Inter è uscita. Come rosa non è ancora completa e competitiva in più competizioni. Adesso che sei primo in classifica l’Inter ragionerà su acquisti importanti soprattutto nelle zone in cui mancano un po’ di uomini”.

Inter-Atalanta: “Mi aspetto un’Atalanta che non ha paura di nessuno. Con le sue idee, offensiva. Sono squadre molto simili che sanno attaccare però nel recupero della palla sono sempre lì pronte a ripartire. Sarà una partita con tante occasioni. L’Atalanta ha dimostrato che può batterle tutte, l’Inter sta benissimo e secondo me sarà una partita con tante occasioni da gol e nessuno avrà paura. L’Inter di Conte è più compatta e sa ripartire bene. Gioca in casa. Ha qualche probabilità in più di vincere. Una partita da 60-40. Il mio cuore? Ho fatto bene nella mia carriera con Inter e Atalanta. Sono legatissimo come società all’Inter, il presidente Moratti mi è stato vicino nella mia carriera e anche Ruggeri, che non c’è più. Sono molto legato alle due città e alla storia che ho avuto con i due presidenti. Sono squadre che ho nel cuore. Gasperini e Conte? Tranquillo il Gasp? Sono allenatori che hanno delle idee e sanno trasmetterle ai giocatori. Ma a tutta la rosa. Possono cambiare i titolari ma il risultato è sempre quello. Significa che l’allenatore sa dare delle idee a tutta la rosa. Per Conte vale la stessa roba. Partito con delle idee, ci sono stati degli infortuni, la squadra ha sempre continuato a giocare e a vincere. Sono simili. Magari Conte gli do qualcosina in più perché è andato in tanti posti e ha fatto subito bene. Gasperini all’Atalanta ha trovato il suo ambiente ideale, ma quando è venuto all’Inter ha avuto dei problemi”.