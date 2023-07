Otto gol e tanto spettacolo nell'amichevole del Manchester City in Giappone contro gli Yokohama Marinos

Nella prima amichevole in Giappone in vista della nuova stagione, il Manchester City supera per 3-5 gli Yokohama Marinos. Doppietta per Erling Haaland. Guarda il video con i due gol del norvegese