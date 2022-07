Acerbi nome per l’Inter? Biasin: “Ho fatto le mie verifiche e mi risulta che…”

"Siccome c’è chi se lo sta chiedendo, ho fatto le mie misere verifiche: l’Inter ad oggi non è interessata ad Acerbi come rinforzo per la difesa". Con questo tweet, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato le voci su un possibile trasferimento in nerazzurro di Francesco Acerbi, difensore di esperienza in uscita dalla Lazio. Acerbi, dunque, non sarebbe nelle mire dell'Inter, che andrà quindi su altri profili per colmare il buco in rosa dopo l'addio di Ranocchia. Ecco il tweet di Biasin: