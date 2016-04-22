SONDAGGIO - Inter-Milan, ancora 48ore: scegli il gol che ti ha emozionato di più
SE VISUALIZZI DA APP CLICCA QUI FLOP&TOP Nel primo scorcio di campionato, in concomitanza con la pausa per gli impegni delle nazionali, l'Inter di Frank De Boer può riflettere sull'approccio alla…
PER GUARDARE DA APP CLICCA QUI Il futuro di Roberto Mancini è in bilico e l'incontro di questa notte con la società potrebbe essere decisivo. Intanto vi abbiamo chiesto chi vorreste sulla panchina…
SE LEGGI DA APP CLICCA QUI Insistenti rumors di mercato - di difficile realizzazione - vorrebbero il ritorno di Mario Balotelli in nerazzurro. La reazione in rete alla possibile operazione, da parte…
CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP VOTA LA MAGLIA Bande larghe, bande strette, girocollo, colletto, inserti gialli, inserti bianchi, numerazione classica, numerazione personalizzata. Ogni tifoso, nel…
SE VISUALIZZI DA APP CLICCA QUI IL GIOCO Sognare non costa nulla. E allora, tifosi nerazzurri, sognate. Almeno per 10 minuti. Immaginate cosa potrebbe fare l'EuroInter a Francia 2016. Ovvero, il…
SE LEGGI DA APP CLICCA QUI IL QUIZ Rieccoci con una nuova puntata dei quiz di Gazzanet realizzati in collaborazione coi siti partner delle 5 big della Serie A: Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma in…
SE LEGGI DA APP CLICCA QUI IL PRINCIPE Cinque anni indelebili quelli del Principe Diego Alberto Milito con la maglia nerazzurra. Arrivato nell'estate del 2009, con la contemporanea cessione di…
SE VISUALIZZI DA APP CLICCA QUI IL QUIZ Rieccoci con un nuovo quiz: questa volta vi vogliamo portare a giocare coi vostri sentimenti, a sfidare le vostre emozioni di tifosi. Durante l'estate vi…
"Sono arrivato come un re, me ne sono andato da leggenda", il fuoriclasse svedese del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic ha sempre fatto della modestia uno dei suoi cavalli di battaglia. Scherzi a…
SE VISUALIZZI DA APP CLICCA QUI VOTA IL SONDAGGIO ALLA SCHEDA NUMERO 7 La storia dell'Inter è sempre stata caratterizzata da portieri di grandissimo livello. Gli estremi difensori nerazzurri si sono…