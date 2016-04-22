FC Inter 1908

Quiz

Mancini

Scegliete la vostra EuroInter: trionferebbe a Francia 2016?

A. D. Felice

SE VISUALIZZI DA APP CLICCA QUI IL GIOCO Sognare non costa nulla. E allora, tifosi nerazzurri, sognate. Almeno per 10 minuti. Immaginate cosa potrebbe fare l'EuroInter a Francia 2016. Ovvero, il…

QUIZ - Sei un vero tifoso dell'Inter? Dimostralo facendo 15 su 15

G. Montopoli

SE LEGGI DA APP CLICCA QUI IL QUIZ Rieccoci con una nuova puntata dei quiz di Gazzanet realizzati in collaborazione coi siti partner delle 5 big della Serie A: Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma in…

Zlatan Ibrahimovic Signs For Paris Saint-Germain

QUIZ - Sei un "Ibrafanatico"? Indovina le sue frasi celebri

L. Roca

"Sono arrivato come un re, me ne sono andato da leggenda", il fuoriclasse svedese del Paris Saint-Germain Zlatan Ibrahimovic ha sempre fatto della modestia uno dei suoi cavalli di battaglia. Scherzi a…

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SONDAGGIO - Inter, 50 anni di portieri Ma chi è il migliore?

A. D. Sala

SE VISUALIZZI DA APP CLICCA QUI VOTA IL SONDAGGIO ALLA SCHEDA NUMERO 7 La storia dell'Inter è sempre stata caratterizzata da portieri di grandissimo livello. Gli estremi difensori nerazzurri si sono…