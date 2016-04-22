I tifosi hanno scelto il dopo Mancini. Se salta il tecnico vorrebbero... A. D. Sala Andrea Della Sala 26 luglio 2016 - 22:30 26 luglio

PER GUARDARE DA APP CLICCA QUI Il futuro di Roberto Mancini è in bilico e l'incontro di questa notte con la società potrebbe essere decisivo. Intanto vi abbiamo chiesto chi vorreste sulla panchina…