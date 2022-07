Primo piano

La notizia del momento, il tema caldo sull'Inter, quello che dovrai assolutamente conoscere per vivere insieme alla tua squadra l'attuale andamento dell'Inter. Tra movimenti di mercato, gare e indiscrezioni, prende forma la squadra che dovrà tornare a recitare un ruolo di primo piano in campionato e in Europa con la partecipazione alla Champions League Notizie in primo piano Tutte le notizie sull'Inter, aggiornate in tempo reale, ti consentiranno di rimanere connesso alla squadra nerazzurra. Live match, conferenze stampa, approfondimenti, interviste esclusive. In questa categoria troverai tutte le notizie in primo piano che ti aiuteranno a rimanere connesso sul mondo interista.