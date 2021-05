Mediaset – Futuro Allegri, Juventus favorita: “Ma c’è anche possibilità Inter”

Dopo Josè Mourinho, anche Massimiliano Allegri potrebbe tornare su una panchina di Serie A nella prossima stagione

Dopo Josè Mourinho, anche Massimiliano Allegri potrebbe tornare su una panchina di Serie A nella prossima stagione. Secondo quanto riferisce Mediaset, infatti, l'ex allenatore della Juventus, fermo da due stagione dopo l'addio ai bianconeri, potrebbe essere richiamato proprio dal club di Andrea Agnelli, dato l'addio praticamente scontato a Pirlo al termine di questo campionato. Ma per Allegri non ci sarebbe solo la possibilità Juventus.

Su di lui, infatti, ci sarebbero anche Real Madrid e Tottenham. E l'Inter. Il nome dell'ex Juve, infatti, è fra i più papabili per i nerazzurri in caso di addio di Antonio Conte. Un nome che ritorna in ottica interista, in attesa delle decisioni dell'attuale tecnico.