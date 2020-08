Mercato, CorSera: “Allegri ha un sogno sull’Inter e lo ha già confessato”

Novità importanti sono attese martedì, quando Antonio Conte incontrerà il presidente dell’Inter, Steven Zhang, per fare un bilancio sulla stagione appena conclusa e per decidere definitivamente la strada da intraprendere. Ovvero, se continuare insieme oppure separarsi dopo un solo anno. Nulla è escluso. Ma, se davvero addio sarà, c’è un Massimiliano Allegri che già scalpita. Perché, come riportato dal Corriere della Sera, l’ex allenatore della Juventus avrebbe già confessato il suo sogno di vincere anche all’Inter:

“La storia si ripete. È già successo alla Juventus, sempre in maniera traumatica. Max ha un sogno, spesso ripetuto agli amici più cari: vincere lo scudetto con le tre grandi del nord. Allegri preferisce restare in Italia. Milano è il centro del suo mondo e l’Inter una sfida che lo affascina. Senza contare che ereditare la panchina di Conte gli porta fortuna“.

(Fonte: Corriere della Sera)