Disfatta Arsenal, Darren Bent ha la soluzione: “Per favore prendete Conte!”

L'Arsenal è a un bivio. Il club, fra i più vincenti della storia del calcio inglese, viene da un pomeriggio umiliante dopo la sconfitta per 5-0 sul campo del Manchester City, l'ultima di tre sconfitte in altrettante partite (con zero gol realizzati) in questo inizio di Premier League. Sono in tanti, ormai, a invocare l'esonero di Mikel Arteta, che non ha mai pienamente convinto alla guida dei Gunners. L'ex attaccante inglese Darren Bent, da sempre tifoso dell'Arsenal, ha prospettato la sua soluzione: "Prendete Conte per favore", ha scritto su Twitter. Ecco il post: