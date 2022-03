Gioiello Asllani, ci sono Inter e Milan: “C’è un problema, l’Empoli chiede…”

Un nome nuovo per l’Inter e in particolare per il centrocampo, per il ruolo di vice-Brozovic. Lo fa La Gazzetta dello Sport

Alessandro Cosattini

Un nome nuovo per l’Inter e in particolare per il centrocampo, per il ruolo di vice-Brozovic. La Gazzetta dello Sport parla così di presente e futuro di Kristjan Asllani, ultimo gioiello di casa Empoli. Ecco le novità in chiave mercato sul giocatore.

“L’Empoli ha ceduto Ricci perché aveva in casa l’erede naturale. Si chiama Kristjan Asllani, 20 anni appena festeggiati e una classe straordinaria. Sabato scorso Andreazzoli, che stravede per lui, lo ha promosso titolare nell’Empoli che ha creato qualche apprensione al Milan. E proprio i rossoneri, all’insegna di una politica che privilegia il giovane di sicura prospettiva, hanno preso il numero di targa. Non è il momento di chiudere trattative, con una corsa scudetto apertissima, ma di sicuro quello di individuare potenziali tracce. Asslani piace molto al Milan (lo ha seguito e apprezzato anche l’Inter) per la sua predisposizione a ricamare calcio con una semplicità enorme. Albanese cresciuto in Italia, nasce trequartista per diventare mezzala e specializzarsi come play: il classico tuttologo che puoi diventare soltanto se hai qualità superiori alla media. Il problema è la valutazione: per l’Empoli non si può dare oggi un prezzo al cartellino, la fase di crescita è costante, partiamo da una base di 10 milioni. Il Milan vorrebbe prendere quella base, magari aggiungere dei bonus e lasciare eventualmente Asllani per un’altra stagione a casa Corsi. Segnatevi questo nome perché nelle prossime settimane tornerà attuale”, si legge.