Asllani, il Newcastle chiede un incontro: la posizione dell’Inter. E il Milan…

Asllani è un profilo che piace parecchio all'Inter, per completare il centrocampo e per riempire la casella del vice-Brozovic. "Le milanesi sono fortemente interessate e su questo non ci sono dubbi. L’Inter vorrebbe prenderlo subito, il Milan lo lascerebbe per un’altra stagione a Empoli, esattamente come vorrebbe il presidente Corsi", spiega Alfredo Pedullà che conferma come il giocatore voglia rimanere in Italia, anche se il Newcastle fa sul serio e ha chiesto un incontro che si terrà nella prossima settimana.