Pedullà – Inter, corsa a due: Correa può sorpassare Thuram solo in un caso

L'Inter va avanti spedita per Marcus Thuram. E' l'attaccante francese del Borussia Moenchengladbach il primo nome della lista

L'Inter va avanti spedita per Marcus Thuram. E' l'attaccante francese del Borussia Moenchengladbach il primo nome della lista dei nerazzurri per rinforzare il reparto d'attacco per la stagione 2021-22. Il giocatore, classe 1997, ha superato Correa nelle preferenze della società, anche per motivi di costo. Lo riferisce Alfredo Pedullà: