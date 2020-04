Il Giornale – Attenzione a Messi-Inter, se ne parla da mesi. E forse non tutti sanno che…

L’operazione non è affatto semplice, per costi e portata anche simbolica dell’affare stesso. Sembra quasi fantacalcio, ma non è poi così scontato che l’Inter non possa arrivare a Lionel Messi. A sostenerlo è anche Il Giornale, che parla oggi del rapporto tutt’altro che idilliaco tra l’argentino e il Barcellona. Svelando poi un retroscena risalente al 2006 di cui forse non tutti sono a conoscenza:

“Se ne sussurra da mesi. Moratti provò a portare Messi all’Inter nel 2006, offrendo i 150 milioni dell’allora clausola rescissoria. Non se ne fece nulla perché alla fine la famiglia Messi (il papà Jorge, sostanzialmente) preferì restare a Barcellona (e la clausola peraltro venne alzata a 250 milioni). Messi aveva 19 anni. L’operazione non è semplice, ci mancherebbe. Messi guadagna circa 40 milioni netti l’anno e viaggia verso i 33 anni. Però il suo rapporto con il club sembra affaticato, forse logoro. Insomma: quando la macchina si rimetterà in moto, la vicenda andrà seguita con attenzione“.

(Fonte: il Giornale)