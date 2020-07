Aubameyang-Inter? Arteta non molla: “Rinnovo? Lo vedo convinto. Ma ancora di più se…”

Grande risultato ieri da parte dell’Arsenal, che ha conquistato la finale di FA Cup ai danni del Manchester City. Il man of the match è stato ovviamente Pierre-Emerick Aubameyang, autore della doppietta decisiva. Ma il rinnovo del giocatore con i Gunners è ancora incerto e l’Inter è alla finestra per il centravanti. Ma Mikel Arteta, tecnico del club londinese, non vuole mollare: “I buoni e i bei momenti sono sempre migliori di quelli brutti. Come ho detto, io lo vedo abbastanza convinto quando lo guardo mentre parlo con lui. Ma ovviamente sarebbe più positivo al riguardo vedendo che la strada che stiamo prendendo per avere successo è quella giusta. Speriamo che questo lo convinca del fatto che stiamo andando nella giusta direzione”, ha detto in conferenza post-partita.

(Sky Sports)