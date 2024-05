Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, il portiere nerazzurro, che in questa stagione ha giocato a Milano in prestito dalla Sampdoria in qualità di vice di Yann Sommer, è un'idea concreta per la porta del Como, club neopromosso in Serie A con grandi ambizioni, vista la ricchissima proprietà e la presenza di Fabregas in panchina. Ecco il tweet del giornalista: