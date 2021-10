Barella, niente ingaggio ‘alla Vidal o Sanchez’: la richiesta per rinnovare

Ecco quanto chiede il centrocampista nerazzurro alla società per rinnovare l'accordo ora in scadenza nel 2024

La richiesta di Nicolò Barella per prolungare l’accordo con l’Inter. Ieri Beppe Marotta ha aperto all’adeguamento contrattuale del centrocampista, una gratificazione per quanto fatto con i nerazzurri. Lo spiega Calciomercato.com: “Il tema infatti non verte tanto sull'estensione temporale dell'accordo che già lega Barella alla società di viale della Liberazione fino al 2024, quanto più all'ingaggio percepito dal 23 nerazzurro: Barella ora guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione, cifre nettamente inferiori ai 5 milioni percepiti da altri big come Dzeko, Calhanoglu e Perisic, senza scomodare i 6,5 di Vidal o i 7 di Sanchez. Raddoppiare l'attuale ingaggio è quindi l'obiettivo dell'entourage di Nicolò, arrivare a un accordo che preveda almeno 4 milioni di parte fissa più bonus”, si legge.