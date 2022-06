Stampa estera – Conte su Lenglet. I tentativi degli Spurs per Bastoni a vuoto

Il PSG è piombato su Skriniar e poi il Chelsea ha mostrato grande interesse per lo slovacco. Così è scemata l'attenzione dei media su un'eventuale addio di Alessandro Bastoni. In Inghilterra seguivano il calciatore nerazzurro in chiave Tottenham. Ma le dichiarazioni del suo agente ("Resta all'Inter") e le conferme arrivate dal difensore con like social palesi sulla sua volontà di restare a Milano, in aggiunta alle indiscrezioni sulla cessione dello slovacco, allontano le voci su un eventuale addio. Sport, in Spagna, scrive che il club inglese è piombato su un altro obiettivo, Lenglet. Con Conte che spera di poter formalizzare l'accordo con il giocatore già nei prossimi giorni.