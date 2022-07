Bellanova, le cifre definitive dell’accordo Inter-Cagliari: ecco come cambiano le gerarchie

"I titolari - sulla carta - dovrebbero essere Dumfries a destra e Gosens a sinistra; per l'olandese si sono interessati alcuni club di Premier ma l'Inter non ha intenzione di perderlo, dall'altra parte la speranza è quella di vedere il Gosens versione Atalanta che correva come un treno sulla fascia. L'alternativa a Dumfries sarà proprio Bellanova, con Darmian che si sposterebbe dall'altra parte per fare il vice Gosens"