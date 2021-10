Belotti, momento verità vicino: una sola offerta sul tavolo, l’interesse Inter…

Gli aggiornamenti sul futuro del Gallo, ora infortunato e in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Torino

Attualmente il GalloBelotti è ai box per infortunio. In attesa del rientro in campo, Calciomercato.com fa il punto sul futuro dell’attaccante del Torino, in estate accostato anche all’Inter. “Gli interessamenti della scorsa estate, da Inter, Roma e Fiorentina in Italia e Atletico Madrid all'estero non hanno portato a proposte ufficiali. L'unica era arrivata dallo Zenit San Pietroburgo, ma non convinceva del tutto il Gallo. Che ora si è preso altro tempo per riflettere sul futuro e tornare al 100%: il momento della verità, per lui, si sta avvicinando”, si legge.