La Stampa – Inter-Belotti, durata 48 ore. Fino a gennaio in gioco tante variabili

Il quotidiano torinese torna a parlare del contratto dell'attaccante granata che ad un certo punto in estate avrebbe avuto contatti con i nerazzurri

Torna il campionato e torna anche Belotti per il Torino. Rimasto ai box per un infortunio per cinque partite e cinquanta giorni (botta al perone della gamba sinistra) l'attaccante torna a disposizione di Juric. Ci sarà per la trasferta a Firenze. L'allenatore potrà contare sul giocatore che ha finora segnato in granata 106 gol su 231 gare. Tiene banco però sui media la questione rinnovo. Ne parla il quotidiano La Stampa riprendendo le voci sul giocatore arrivate in estate. Anche quelle sull'Inter .

"Radio mercato ha raccontato dell'interesse della Roma e del Siviglia. Ma al netto di un'idea Inter durata 48 ore, il solo Zenit San Pietroburgo si è fatto vivo con il Toro in modo concreto ricevendo, come risposta, il no del calciatore. Da qui a gennaio, quando riaprirà il mercato, può cambiare il mondo perché in due mesi e mezzo sulla scena possono entrare diversi variabili e non è escluso che, per necessità, non si faccia avanti qualcuno disposto a mettere sul tavolo un'offerta per l'attaccante e battere la concorrenza per la prossima estate quando basterà pagare l'ingaggio", si legge sul quotidiano torinese.