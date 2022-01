Biasin: “Dybala? L’inter non può permettersi un azzardo così per questi motivi”

Ecco i dubbi di Fabrizio Biasin sul possibile colpo Paulo Dybala per l’Inter di Simone Inzaghi verso la nuova stagione

I dubbi di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sul possibile colpo Paulo Dybala per l’Inter. In diretta alla calciomercato.it TV su Twitch, si è espresso così sul numero 1o della Juve, in scadenza al 30 giugno: “Dybala è fortissimo, ma nell’ultimo anno e mezzo è stato troppo discontinuo. E poi vorrebbe dire impegnarsi per minimo 70 milioni. È un azzardo molto caro, che una squadra come l’Inter non può permettersi”.