Biasin: “Inter, Juve e Milan su Bremer? Non mi stupirei se alla fine andasse…”

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della pista Gleison Bremer per l’Inter in vista del mercato estivo

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto sul canale Twitch di Calciomercato.it, ha parlato così della pista Gleison Bremer per l’Inter: “Bayern Monaco su Bremer? Non mi stupirei ci fossero anche PSG e Manchester City. Stiamo parlando di un difensore che gioca a un livello clamoroso. Ha fermato tutti gli attaccanti affrontati, è un difensore moderno. Inter, Juve e Milan hanno messo gli occhi su di lui, ma non mi stupirei se andasse all’estero per cifre veramente molto importanti".