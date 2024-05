Sarà a breve l'incontro tra l'Inter e Alejandro Camano, procuratore di Lautaro Martinez , per capire i margini di trattativa per il rinnovo di contratto dell'attaccante nerazzurro. Scrive Così Biasin su X:

"In arrivo l’incontro Inter-Camano per Lautaro. La società ribadirà la ferma volontà nel voler andare avanti con il suo capitano, (ri)proporrà l’offerta massima per il rinnovo e cercherà di capire se ci sono i margini per arrivare ad un accordo. Come finirà?".