Inter, Perisic in partenza. Ma un big è ufficialmente tolto dal mercato: “Almeno fino al 2021”

Le uscite, anche importanti, ci saranno. Serve sfoltire la rosa, alleggerire il monte ingaggi, e accumulare risorse per portare il prima possibile l’assalto a N’Golo Kanté. L’Inter è molto attiva sul fronte cessioni. In questo senso, secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, Marotta e Ausilio starebbero cercando di trovare una soluzione per Ivan Perisic, che difficilmente rientrerà nei piani di Conte. Ma, se una cessione pesante potrebbe presto profilarsi, un’altra sembra scongiurata, almeno fino al prossimo anno. Stiamo parlando di Lautaro Martinez, pronto a rinnovare il contratto nonostante il pressing del Barcellona:

“Lautaro? Nonostante il pressing del Barcellona, l’Inter non lo cederà, casomai se ne parlerà l’anno prossimo. Anzi è probabile che presto possa entrare nel vivo il discorso per un rinnovo. Marotta e Ausilio stanno cercando soluzioni per Vecino e Perisic. Il croato è reduce da una grande stagione al Bayern Monaco ma difficilmente rientrerà nei piani tattici di Conte. Anche Godin è vicino ai saluti e il Cagliari in questo momento è in pole position. Al difensore uruguaiano è stato proposto un triennale. L’Inter sta cercando una sistemazione anche per Dalbert“, si legge.

(Fonte: TMW)