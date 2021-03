Big pronto a cambiare maglia, Conte lo stima: “Ma per lui il treno Inter è passato”

Potrebbero esserci movimenti importanti in Serie A al termine della stagione. Movimenti che riguardano un nome importante

Dopo tanti anni e tante sessioni di mercato in cui è stato a un passo dal lasciare la Roma (e dal vestire la maglia dell'Inter), Edin Dzeko sembra ormai definitivamente pronto a dire addio ai giallorossi. Colpa di un rapporto non più idilliaco con l'ambiente e, soprattutto, con l'allenatore, Paulo Fonseca, dopo la lite di gennaio che ha portato il bosniaco molto vicino al trasferimento a Milano nell'ambito di un possibile scambio con Alexis Sanchez, poi sfumato. Il treno Inter, però, sembra sfumato. A scriverlo è calciomercato.com:

"Dove può finire? In Italia i treni Juventus e Inter sono passati, e difficilmente ripasseranno nonostante la stima incondizionata di Conte", si legge. Inter-Dzeko, dunque, sembra davvero un matrimonio che non s'ha da fare. Un rimpianto per entrambi, forse. Ma il destino dell'ex City non pare davvero incrociarsi con quello di Conte.