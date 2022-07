Sky – Bremer, clausola da 15 mln a gennaio. Inter arriva a 30, non a 40. La Juve…

Le ultime sul futuro del difensore brasiliano, obiettivo di mercato del club nerazzurro per rinforzare il reparto arretrato

Alessandro De Felice

I difensori continuano ad infiammare il mercato. In attesa di novità sul futuro di Milan Skriniar, che oggi è rimasto a Milano e non ha partecipato alla prima uscita stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Lugano, è Gleison Bremer l'oggetto del desiderio dei nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato.

Nel corso della trasmissione 'L'Originale' su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro del difensore brasiliano classe 1997 di proprietà del Torino:

"Bremer è stato prenotato dall'Inter che farà di tutto per prenderlo e vuole abbassare la richiesta di 40 milioni. L'Inter l'ha bloccato ma ritiene il prezzo ancora troppo alto per un calciatore che ha una clausola a gennaio di uscita a 15 milioni, inserita nell'ultimo rinnovo. Gli acquirenti dicono: "Perché pagarlo 40 milioni quando posso prenderlo a 15 a gennaio? 30 sì, 40 no".

Di Marzio ha parlato anche di un possibile inserimento della Juventus nella trattativa:

"Per ora la Juve non ha fatto passi decisi perché sa che il calciatore si è impegnato con l'Inter. Poi se l'Inter non riuscirà ad andare avanti nell'operazione ci sta che la Juve possa provarci. Poi è da capire se Cairo venderà un giocatore alla Juve".