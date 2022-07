Pedullà: “Inter, Bremer come… De Paul: il retroscena. Ora da blindare Skriniar”

Un interessante aneddoto di mercato raccontato da Alfredo Pedullà sull’Inter. In particolare su Gleison Bremer , prossimo a vestire la maglia della Juventus. “L’Inter, come abbiamo sempre raccontato, ha avuto una corsia preferenziale dallo scorso dicembre, ma non sono bastati 7 mesi per chiudere l’affare. Più o meno come accadde, qualche uno fa, con De Paul: accordi totali con l’Udinese a gennaio, quindi la retromarcia. In quel caso giustificato dall’arrivo di Antonio Conte che aveva evidentemente altre idee.

Bremer ha aspettato, non ha ceduto, fino a quando ha intuito che avrebbe dovuto aspettare ancora. Le trattative sono così e vanno raccontate così, la firma non la mettiamo noi. Il like di Bremer, sabato sotto una sua caricatura con la maglia dell’Inter, rapidamente cancellato, è la sintesi di come funzioni. La Juve ha fatto in tre o quattro giorni quanto l’Inter avrebbe dovuto fare senza aspettare troppo. La Juve ci ha messo tre giorni per prenderlo, l’Inter 7 mesi per perderlo. E ora dovrà blindare in qualche modo Skriniar per non entrare in altri equivoci”, si legge su alfredopedulla.com.