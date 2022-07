Bremer, Skriniar e Sanchez: i tre fronti su cui lavora l’Inter. E con Dybala…

Sarà la settimana decisiva per il club nerazzurro

"Spingo ogni giorno affinché si chiuda un'importante trattativa per la difesa". Simone Inzaghi non ha fatto il nome di Gleison Bremer, ma è chiaro che il riferimento fosse all'imminente arrivo del brasiliano. Il club vuole accelerare e già domani è previsto un vertice tra Inter e Torino per limare la distanza tra l’ultima offerta nerazzurra (30 milioni più l’inserimento di Casadei con diritto di riacquisto) e la richiesta dei granata (50 milioni). "Resta il fatto che l’Inter ha già fissato un incontro, quello che vorrebbe fosse risolutivo, con la prospettiva di mettere nero su bianco nel giro di qualche giorno", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Nel frattempo, il duo Marotta-Ausilio tiene alta la tensione anche sul fronte Skriniar. Posto che sotto la soglia dei 65-70 milioni i nerazzurri non intendono scendere, il Psg dovrà chiaramente dire nelle prossime ore se intende fare un ulteriore sforzo. La dirigenza nerazzurra ha fissato un incontro con i parigini per la giornata di martedì. Dall’Inter sono stati lanciati chiari messaggi in questo senso: a questo punto, se ci si rivede, è per trovare un’intesa e la posizione dei nerazzurri è ormai chiara da un po’".

"C’è poi un terzo fronte che sta bloccando il mercato nerazzurro. Si parla di Sanchez e dello stallo sulla trattativa per la buonuscita da riconoscergli per risolvere il contratto con un anno di anticipo. Il cileno ha respinto un’offerta di 4 milioni, ma l’Inter non intende mollare la presa e tornerà alla carica nei prossimi giorni, con ogni probabilità entro venerdì. Difficile che i nerazzurri alzino la posta di molto, ma non è escluso un leggero ritocco in alto. L’obiettivo dell’Inter è quello di ottenere la firma di Sanchez sulla risoluzione contrattuale entro il prossimo fine settimana, in modo da lanciare anche un segnale a Dybala. L’Inter c’è sempre e, fino all’ultimo, farà di tutto per portarlo a Milano".

