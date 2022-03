Romano: “Inter-Brozovic, firma risale al 21 febbraio: annuncio solo ieri perché…”

L’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter di ieri

A The Here We Go Podcast (ITA), l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così del rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter: “Spiego cos’è successo. 6 milioni all’anno più bonus fino al 2026. Perché non è stato annunciato prima? A livello formale, c’era da fare l’iscrizione all’albo degli avvocati. Il contratto io so che è stato però firmato il 21 febbraio, durante una mattina, alle 11, in sede. Da lì è partita una trafila burocratica per i documenti. Due squadre avevano sondato Brozovic, ma lui ha dato totale priorità all’Inter e non ha mai parlato con altri club".