Ts – Brozovic-Kessie è possibile: affare per l’Inter. Da giovedì potrebbe…

Il possibile scambio fra Franck Kessie e Marcelo Brozovic è ancora in piedi. Dopo la notizia arrivata dalla Spagna, in Italia piovono conferme. Come sottolinea Tuttosport, l'operazione è complessa, complicata da imbastire in 15 giorni, ma è una trattativa che da giovedì potrebbe anche subire un’accelerazione. "È vero che Kessie al Barcellona è arrivato solo a luglio, ma l'ivoriano con Xavi è chiuso, non contento e tornerebbe di corsa in Italia. È vero che Brozovic ha rinnovato il contratto lo scorso anno ed è sempre stato considerato un elemento indispensabile per l’Inter, ma Inzaghi , che nell’ultima stagione perse punti importanti senza il croato, in questa ha saputo farne a meno inventandosi Calhanoglu davanti alla difesa. Dunque qualcosa potrebbe smuoversi perché ci sono aspetti che potrebbero portare benefici a entrambe le squadre e società".