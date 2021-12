CM – Brozovic-Inter, la deadline fissata per la firma sul rinnovo di contratto

Gli aggiornamenti sul rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic, in scadenza con l'Inter al prossimo 30 giugno 2022

Il rinnovo di Marcelo Brozovic entro questa data. L’Inter ha deciso e ora attende novità dal centrocampista croato. Ecco le ultime sul rinnovo del giocatore da Calciomercato.com: “Dentro o fuori entro Natale, ma con tanta fiducia che l'intesa per il rinnovo di Brozovic alla fine venga trovata. L'Inter si è data una scadenza virtuale nella trattativa per il prolungamento del centrocampista croato, ritenuto comunque fondamentale in questo organico”, si legge.