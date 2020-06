Bucchioni: “Lautaro in qualche modo andrà. Eriksen? Non convincesse, Marotta ha in mano…”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, sia in entrata che in uscita: “L’Inter riparte domani sera con i riflettori su Eriksen. E’ vero che da mesi si parla di Lautaro, ma la situazione dell’argentino è chiara: se il Barcellona paga la clausola a 111 milioni può andare. E probabilmente in qualche modo andrà. Più difficile capire cosa fare con Eriksen che nelle sue poche settimane interiste ha fatto parecchia fatica.

Il calcio italiano non fa per lui o anche un top player ha bisogno di tempo per ambientarsi? Io direi buona la seconda, ma l’Inter non può aspettare a disegnare il futuro. Eriksen ha tredici partite davanti per conquistare tutti, a cominciare da Conte. Comunque tranquilli, con un giocatore così i venti milioni spesi in gennaio si rifanno subito. Nel caso, Marotta ha in mano altre soluzioni. Qualche pista per l’attacco porta anche a Morata ma sinceramente non me la sento di metterlo nella categoria dei giocatori che fanno la differenza sui quali l’Inter dovrà puntare soprattutto se andrà via Lautaro“.