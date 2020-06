Inter, la buona notizia da Parigi: “Cavani non rinnova”. Edi messo alla porta da… Icardi

L’Inter continua il pressing per Edinson Cavani ed è decisa ad investire su di lui per rinforzare l’attacco della prossima stagione. E nelle ultime ore è arrivata un’ottima notizia da Parigi e a darla è Le Parisien: secondo il quotidiano francese, il Matador è ormai deciso a non rinnovare il suo contratto con il PSG e si svincolerà a zero in estate. La causa è Mauro Icardi: con il suo acquisto, infatti, il club francese ha trovato l’attaccante del presente e del futuro e l’uruguaiano non avrà più spazio. Le sue intenzioni sono quelle di giocare dunque la Champions League con il PSG e poi andarsene: l’Inter è sempre spettatrice molto interessata.