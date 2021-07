GdS – Inter, esterni cercasi: le attuali gerarchie sulle fasce. E Perisic…

Il sito della Gazzetta dello Sport approfondisce la situazione e individua le prime scelte al momento di Inzaghi

Le gerarchie sulle due fasce in attesa dei rinforzi dal mercato. Simone Inzaghi aspetta in primis l’erede di Achraf Hakimi a destra, con Nahitan Nandez sempre in pole, ma guarda anche alle occasioni di mercato per la corsia sinistra. Delle idee del nuovo allenatore nerazzurro per le due fasce ha parlato Gazzetta.it.