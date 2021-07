Che futuro per Nainggolan? Torna all’Inter, ora il Cagliari farà di tutto per…

Gli aggiornamenti sul futuro del belga, di rientro in nerazzurro dopo il prestito in Sardegna della scorsa stagione

Radja Nainggolan ha salutato di nuovo il Cagliari. A mezzanotte è terminato il prestito del belga dall’Inter al club sardo e ora le parti dovranno aggiornarsi per trovare un accordo verso la nuova stagione. Sul futuro del Ninja, fuori dai piani dei nerazzurri, sono arrivati aggiornamenti da centotrentuno.com, sito vicino alle vicende del Cagliari: “Radja Nainggolan e Nahitan Nandez. Sono loro i due identikit cerchiati in rosso sulla mappa di mercato del Cagliari. Da un lato il “Ninja”, obiettivo chiaro del ds Capozucca che farà di tutto per portare a casa per la terza volta in due anni il figliol prodigo belga. Dall’altro il “Leone” uruguaiano, per il quale le frequenze di radio “Leeds” parlano sempre più insistentemente di un probabile futuro in Premier League”, si legge.