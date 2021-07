Repubblica – Cosa pensa Inzaghi di Vidal. L’ipotesi che prende corpo nell’Inter…

Le ultimissime sul futuro del centrocampista cileno, reduce da una prima stagione deludente in nerazzurro con Conte

Addio o permanenza all’Inter per un’altra stagione? Arturo Vidal ha deluso alla prima annata in nerazzurro con Antonio Conte, ma spera di avere una nuova chance con Simone Inzaghi. Lui vorrebbe restare, ma il mercato è lungo e l’Inter sta valutando attentamente la situazione. Come svela La Repubblica, “Vidal piace ad Inzaghi, ma lo stesso tecnico non lo ritiene un calciatore indispensabile. L'ipotesi che sta prendendo corpo in queste ore è quella di una rescissione contrattuale. Operazione che permetterebbe all'Inter di risparmiare una cifra importante sul monte-ingaggi della squadra”, si legge.