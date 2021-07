Sky – L’Inter può trovarsi costretta a cedere Lautaro Martinez: il motivo

Sky Sport aggiorna sul futuro dell'attaccante argentino, ancora in vacanza dopo la vittoria della Coppa America

Nuovi rumors su Lautaro Martinez , nelle scorse ore accostato all’Arsenal. Manca ancora l’intesa tra l’Inter e l’attaccante argentino per il rinnovo e Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione in queste ore.

"L’Inter potrebbe trovarsi costretta a rinunciare a Lautaro. C’è il contratto da rinnovare, ma la situazione non procede bene. C’è stata una mezza chiacchierata con l’Arsenal, ma la situazione è questa: o rinnova o potrà partire. Correa? Inzaghi lo conosce alla perfezione e potrebbe essere un nome per i nerazzurri, è in uscita dalla Lazio. Ci sono stati contatti anche con il PSG e potrebbe essere un nome valido in caso di addio di Lautaro”, le parole in diretta sul futuro di Lautaro.