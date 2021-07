Offerta da 3 milioni per il baby Satriano: questa la risposta dell’Inter

I dirigenti nerazzurri hanno già ricevuto una proposta per l'attaccante classe 2001

Anche il nome di Martín Satriano sull’asse Inter-Cagliari. Il classe 2001 è tra i giocatori apprezzati dal club sardo, ma al momento i nerazzurri non hanno intenzione di privarsene. Come riportato da Calciomercato.com, “l’offerta di 3 milioni del Cagliari per Satriano è già stata rispedita al mittente perché ritenuta troppo bassa e i nerazzurri non vogliono cedere l’uruguaiano”, si legge.