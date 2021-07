Sky – Cosa c’è nel futuro di Raspadori: l’Inter ha già parlato con l’agente

I nerazzurri hanno già sondato il terreno sia con il Sassuolo che con il procuratore dell'attaccante classe 2000

“Cosa c'è nel futuro di Raspadori ”. Così Sky Sport, sul sito, aggiorna sul futuro del baby attaccante classe 2000, reduce dall’esperienza in Nazionale a Euro 2020. Il Sassuolo non ha alcuna intenzione di cederlo, ma i nerazzurri fanno sul serio.

“Viene monitorato dall’Inter che nelle scorse settimane ha parlato di lui anche con il suo agente: il ds del Sassuolo Carnevali ha dichiarato che in questa sessione il giocatore non partirà, ma i nerazzurri hanno iniziato a pensare a lui in ottica futura, per avere nel caso un vantaggio sulle concorrenti”, si legge.