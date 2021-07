Calciomercato Inter, Inzaghi aspetta un esterno sinistro: “Ecco il vero sogno”

La Gazzetta dello Sport svela l'obiettivo di mercato numero uno di Inzaghi e della società per la corsia mancina

La priorità di mercato in casa Inter è il sostituto di Achraf Hakimi. Una volta regalato a Simone Inzaghi un nuovo esterno destro, la società nerazzurra si concentrerà sugli altri colpi per puntellare la rosa. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore vuole “un esterno a sinistra, fascia però nella quale c’è ancora Perisic e Dimarco sta scalando posizioni: il sogno resta Alonso del Chelsea, ma ad oggi è pista difficilmente praticabile”.