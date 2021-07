L’erede di Hakimi e non solo: ora la priorità Inter è un’altra, 3° colpo deciso

Dopo Calhanoglu e Cordaz, i nerazzurri si muovono per regalare un altro rinforzo al nuovo allenatore Simone Inzaghi

Il sostituto di Achraf Hakimi sulla fascia destra, ma non solo. L’ Inter è al lavoro per completare un’altra operazione in entrata, la terza dopo gli arrivi di Hakan Calhanoglu e Alex Cordaz. I dirigenti hanno già individuato il prossimo colpo da regalare a Simone Inzaghi.

Salvo sorprese non sarà il vice Hakimi, per cui i nerazzurri stanno valutando diverse possibilità, senza fretta. Attente riflessioni in corso per i dirigenti e Inzaghi, la scelta è importante e nessuno vuole sbagliare, per questo ci vorrà tempo ancora. Secondo quanto svelato da La Repubblica, invece, “l'Inter, dopo aver preso Hakan Çalhanoglu e Alex Cordaz, lavora per trovare il vice Samir Handanovic”. Il secondo portiere al momento è la priorità per il quotidiano.