Calhanoglu-Milan, il rinnovo si complica: via gratis? L’Inter c’è. “Possibile già a gennaio se…”

Hakan Calhanoglu fa scattare il derby d’Italia sul mercato: secondo quanto riportato da Tuttosport, per il centrocampista del Milan, Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia. Il turco è in scadenza di contratto nel 2021 e la richiesta monstre (7 mln di euro) per il rinnovo di contratto complica l’affare per i rossoneri. Così l’Inter e la Juventus si sono messe in prima fila, sperando nel colpo a zero.

Secondo Tuttosport, l’agente di Calhanoglu, Stipic, ha offerto il 10 rossonero a Inter e Juventus che “hanno drizzato le antenne” per due motivi: il salto di qualità avuto nell’ultimo anno dall’ex Leverkusen e la possibilità di ingaggiarlo a zero.

“I nerazzurri già a gennaio potrebbero cedere Christian Eriksen (occhio al Paris Saint Germain) e il jolly di Stefano Pioli potrebbe diventare una bella occasione per Antonio Conte. Se l’Inter monitora la situazione, stando a quanto filtra da fonti turche la Juventus si sta muovendo in maniera sempre più decisa e concreta”, spiega il quotidiano torinese che, riportando media turchi, mette davanti proprio la Juventus rispetto all’Inter.