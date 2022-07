Cessioni Inter, cambia strategia? Due indizi dicono che il big può partire nel 2023

"Il primo è legato alla Coppa del Mondo in Qatar che del 21 novembre al 18 dicembre sarà una grande vetrina prima dell'apertura del mercato di gennaio: per chi ha bisogno di un rinforzo, quale migliore occasione che andare a prendersi gli elementi più in vista del Mondiale? Della rosa dell'Inter non voleranno in Qatar, tra gli altri, Bastoni, Barella, Dimarco, Dzeko e Skriniar mentre, tra i giocatori di proprietà, ci saranno Dumfries, De Vrij, Martinez, Correa, Onana, Brozovic e Gosens. Facile immaginare che se qualcuno si mettesse particolarmente in luce, dalla Premier potrebbe arrivare una proposta irrinunciabile. Per acquistarlo subito o per prenotarlo in vista della prossima stagione. La Coppa del Mondo, per la prima volta nel cuore della stagione, può essere un booster per il mercato nerazzurro".