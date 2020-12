Inter, sì a Conte: “Via Eriksen, Radja e Vecino. Ma in bilico c’è un quarto nome importante”

Come Conte comanda. L’Inter è pronta ad accontentare il suo allenatore nel prossimo mercato di gennaio. L’allenatore nerazzurro ha infatti espresso chiaramente alla dirigenza di Viale della Liberazione la volontà di lavorare con una rosa più snella, data l’eliminazione europea, così da poter gestire meglio il gruppo nella missione scudetto. E allora, via alle cessioni. Tre i sicuri partenti: Eriksen, Vecino e Nainggolan. Ma, secondo Enzo Bucchioni, ben presto alla lista potrebbe aggiungersi anche Ivan Perisic:

“… E l’Inter, che fa? In teoria, dopo l’uscita dalle coppe, l’organico sarebbe più che competitivo per lo scudetto, ma va sicuramente tarato per la mutata situazione. Conte ha anche troppi giocatori, alcuni esuberi, altri assortiti male. E’ evidente che si cercherà di far uscire qualcuno a cominciare da Eriksen, ma anche Nainggolan, Vecino e forse Perisic. Questo sarebbe l’obiettivo, mettere in casa un tesoretto con il quale attaccare gli obiettivi che piacciono a Conte“.

(Fonte: TMW)