Inter, la grande mossa anti-Juve per il colpo da 70 mln: era già nella lista di Conte

Un alleato forte e probabilmente fondamentale, per l’Inter, nella corsa contro la Juventus che ha come traguardo Federico Chiesa. E’ Rocco Commisso, presidente della Fiorentina che, secondo quanto riportato da La Stampa, starebbe lavorando con i nerazzurri per portare il giocatore a Milano. Evitando così di cederlo alla Juventus:

“Nella lista della spesa di Conte non c’è solo Tonali, ma anche il viola Castrovilli. Il centrocampista classe 1997 è stato blindato dalla Fiorentina, che non vuole cederlo e anche per questo il patron Rocco Commisso con i nerazzurri sta invece agendo per mandare Chiesa a Milano“.

(Fonte: La Stampa)